Accueil Infos JT de 13h du 31 janvier 2026 InfosTélévisionJournaux Télévisés JT de 13h du 31 janvier 2026 Par RTBMULTIMEDIA - 31 janvier 2026 48 0 Facebook Twitter WhatsApp Partager : Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X J’aime ça :J’aime chargement… Similaire En savoir plus sur Radiodiffusion Télévision du Burkina Subscribe to get the latest posts sent to your email. Saisissez votre adresse e-mail… Abonnez-vous ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR Actu Sports du 30 janvier 2026 JT de 20H du 30 janvier 2026 JT de 19H du 30 janvier 2026 Exposé sur la situation de la Nation : Les réponses du Premier ministre aux question des députés de l’ALT JT de 13h du 30 janvier 2026 Discours sur l’Etat de la Nation du Premier ministre Laisser un commentaireAnnuler la réponse. Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.