Accueil Infos JT de 20H du 13 avril 2026 InfosTélévisionJournaux Télévisés JT de 20H du 13 avril 2026 Par RTBMULTIMEDIA - 13 avril 2026 300 0 Facebook Twitter WhatsApp Partager : Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X J’aime ça :J’aime chargement… Similaire En savoir plus sur Radiodiffusion Télévision du Burkina Subscribe to get the latest posts sent to your email. Saisissez votre adresse e-mail… Abonnez-vous ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR Intégral Foot du 13 avril 2026 JT de 19H du 13 avril 2026 Le rapport scandaleux de Human Rights Whatch sur le Burkina : un véritable torchon JT de 13H du 13 avril 2026 Questions Majeures du 12 avril 2026 : La démocratie, le cheval de Troie de l’impérialisme ? JT de 20H du 12 avril 2026