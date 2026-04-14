Accueil Infos JT de 13H du 14 Avril 2026 InfosTélévisionJournaux Télévisés JT de 13H du 14 Avril 2026 Par RTBMULTIMEDIA - 14 avril 2026 461 0 Facebook Twitter WhatsApp Partager : Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X J’aime ça :J’aime chargement… Similaire En savoir plus sur Radiodiffusion Télévision du Burkina Subscribe to get the latest posts sent to your email. Saisissez votre adresse e-mail… Abonnez-vous ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR JT de 19H du 14 avril 2026 Intégral Foot du 13 avril 2026 JT de 20H du 13 avril 2026 JT de 19H du 13 avril 2026 Le rapport scandaleux de Human Rights Whatch sur le Burkina : un véritable torchon JT de 13H du 13 avril 2026