Accueil Télévision Journaux Télévisés JT de 20H du 26 avril 2026 TélévisionJournaux Télévisés JT de 20H du 26 avril 2026 Par RTBMULTIMEDIA - 26 avril 2026 182 0 Facebook Twitter WhatsApp Partager : Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X J’aime ça :J’aime chargement… Similaire En savoir plus sur Radiodiffusion Télévision du Burkina Subscribe to get the latest posts sent to your email. Saisissez votre adresse e-mail… Abonnez-vous ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR Questions Majeures du 26 avril 2026 JT de 13H du 26 avril 2026 JT de 20H du 25 Avril 2026 Ouverture de la SNC Bobo 2026 du 25 avril 2026 JT de 13H du 25 avril 2026 JT de 20H du 24 avril 2026