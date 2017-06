Le Ministère de l’Education nationale et de l’alphabétisation lance le 1er juin 2017 à Dori, le début des examens et concours scolaires sur toute l’étendue du territoire national.

Cette session 2017 des examens et concours scolaires, se déroulera selon le calendrier suivant :

CEP et concours d’entrée en 6 ème : du 6 juin au 12 juillet 2017. Résultats prévus pour le 15 juin 2017.

du 6 juin au 12 juillet 2017. Résultats prévus pour le 15 juin 2017. Epreuves d’EPS des examens des enseignements post-primaire et secondaire : 2 au 20 mai 2017. Les épreuves se sont déroulées sans incident majeur.

2 au 20 mai 2017. Les épreuves se sont déroulées sans incident majeur. Epreuves écrites du BEPC, du BEP et du CAP : du 1er au 30 juin 2017

Les résultats du 1er tour du BEPC sont attendus le 9 juin et le second tour, le 14 juin 2017.

EVOLUTION DES EFFECTIFS DES CANDIDATS

Les effectifs des candidats dans leur ensemble sont en hausse soit au CEP, 388 662 candidats pour un accroissement de 11,48%, au BEPC, 274 049 candidats pour un accroissement de 17,93% et en EFTP 11 635 candidats soit 2,78% d’accroissement. Le rapport garçons/filles est de 52,72% pour les filles contre 47,28% pour les garçons au CEP ; au BEPC, il est de 49,44% pour les filles et 50,56% pour les garçons. En EFTP, les filles représentent 41,12% et les garçons 58,88%.

Les candidats au CEP composeront dans 1 818 centres d’examen contre 1 735 en 2016, 8 180 salles d’examen contre 7 564 en 2016. Ceux au BEPC sont répartis dans 1 159 jurys et centres secondaires contre 1 044 en 2016. L’EFTP compte 68 jurys et centres secondaires contre 66 en 2016.

LES SPECIFICITES DES EXAMENS DE L’EFTP

Les spécificités liées à l’EFTP demeurent à 44 spécialités comme en 2016 soit 4 pour les CAP commerciaux, 15 pour les CAP industriels, 8 pour les BEP commerciaux et 16 pour les BEP industriels.

LES INNOVATIONS

L’examen du CEP ne connaît pas d’innovation majeure cette année. Cependant ceux du post-primaire sont marqués par l’informatisation intégrale de tous les jurys du BEPC avec remise systématique de relevé de notes à chaque candidat (admis et ajournés), la délivrance d’attestations provisoires de succès imprimés sécurisés à tous les lauréats du BEPC (les attestations étaient manuscrites jusqu’à présents), l’expérimentation du logiciel de gestion des examens de l’enseignement et la formation techniques et professionnels (BEP et CAP) pour compter de cette session et le retour aux feuilles de composition classiques avec intercalaire et brouillon pour des raisons économiques et d’ordre pratique.

BUDGET DES EXAMENS ET CONCOURS

Pour un budget prévisionnel de 9 254 993 387 F CFA, l’organisation de ces examens a nécessité une rallonge de 2 701 875 000 F CFA consentis suite à la signature du protocole d’accord avec les syndicats.