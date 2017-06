Le ministère de la Communication et des relations avec le Parlement a initié, au profit des premiers responsables de la communication des départements ministériels, une session de formation sur le thème : « réseaux sociaux et communication gouvernementale : Opportunités et défis». La cérémonie d’ouverture de la formation a été présidée ce 31 mai 2017 par la secrétaire générale du ministère en charge de la Communication, Hortense Zida.

Pendant 72h, ces Directeurs de la communication et de la presse ministérielle(DCPM) apprendront à utiliser judicieusement les réseaux sociaux, devenus des outils incontournables de communication gouvernementale. En outre, ils seront outillés sur l’e-stratégie de communication gouvernementale ainsi que sur la protection des données…

Pour la secrétaire générale, les réseaux sociaux constituent de nos jours une plateforme d’animation de débat public à travers laquelle les populations peuvent avoir accès à l’information gouvernementale et en retour, apporter leurs contributions

Au sortir de la formation, Mme Zida espère que chaque direction de communication des ministères pourra disposer d’une page Facebook ou Tweeter afin d’accompagner l’exercice du pouvoir par la transmission de l’information relative aux actions de développement.

DCPM/ MCRP