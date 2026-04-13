Le Rapport Scandaleux de HRW : Une arme de déstabilisation massive démasquée

Le 2 avril 2026, Human Rights Watch (HRW) publiait un réquisitoire de 342 pages ciblant nommément le Président Ibrahim Traoré et les forces de défense du Burkina Faso. En apparence, un acte de documentation humanitaire. En réalité, l’aboutissement d’une opération politique minutieusement orchestrée, dont une analyse rigoureuse révèle les ressorts profonds.

Pour comprendre la nature de cette offensive, il faut d’abord remonter aux origines de l’organisation elle-même. Fondée en 1978 sous l’appellation Helsinki Watch, au cœur de la Guerre Froide, HRW est créée avec une mission explicite : soutenir les dissidents d’Europe de l’Est et surveiller le respect des Accords d’Helsinki par l’URSS. Son financement initial provient de la Fondation Ford, institution entretenant des liens organiques documentés avec la CIA et le Département d’État américain. En 2010, un don de 100 millions de dollars du milliardaire George Soros — fondateur de l’Open Society Foundation — viendra consolider une dépendance financière qui oriente durablement les priorités de recherche et les conclusions de l’organisation vers les intérêts géopolitiques occidentaux. HRW n’est pas une institution neutre. C’est un acteur politique structuré qui produit les conditions diplomatiques et humanitaires de l’intervention occidentale.

C’est dans ce cadre qu’il faut lire les profils des artisans du rapport. Philippe Bolopion, directeur exécutif de HRW, en est le porte-voix médiatique. Ancien correspondant de RFI, Le Monde et France 24 à l’ONU, il a entre 2023 et 2025 créé et dirigé le Liberty Fund au sein de la société d’investissement TOBAM — un fonds qui génère des profits en pariant financièrement contre les pays qualifiés d’autoritaires. Le conflit d’intérêts est flagrant : l’organisation qu’il dirige produit les rapports qui collent l’étiquette de dictature, valorisant ainsi directement le fonds d’investissement dont TOBAM est partenaire officiel de HRW. À ses côtés, Newton Ahmed Barry, ancien Président de la Commission Électorale du Burkina Faso, réfugié en France, figure comme passeur attitré entre l’opposition en exil et le réseau HRW/Soros/Oxfam, nourrissant systématiquement les médias occidentaux d’accusations contre les autorités actuelles. Ce n’est pas une équipe de chercheurs neutres — c’est une coalition politique unifiée par des intérêts financiers et géopolitiques communs.

Mais la compromission ne s’arrête pas là. Parmi les personnes chaleureusement remerciées dans le rapport figure Wassim Nasr, individu poursuivi par la justice des trois pays de l’Alliance des États du Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger) pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et apologie du terrorisme. Cet individu a lui-même reconnu avoir été en contact en temps réel avec les assaillants lors de l’attaque de Bamako en septembre 2024, recevant de leur part objectifs tactiques, positions militaires et bilan humain durant l’opération. HRW remercie donc formellement un complice documenté de terroristes dans un document qui prétend défendre les civils. Cette seule révélation suffit à compromettre irrémédiablement la crédibilité de l’ensemble du rapport.

Le calendrier de publication n’est pas moins révélateur. Le 22 septembre 2025, les trois pays de l’AES ont annoncé leur retrait de la Cour Pénale Internationale. Le Statut de Rome impose un préavis d’un an : pendant cette fenêtre — qui court jusqu’au 22 septembre 2026 — des poursuites ciblant les dirigeants de l’AES restent théoriquement ouvertes. C’est précisément dans cette fenêtre que s’inscrit le rapport d’avril 2026. Plus révélateur encore : HRW a commencé ses recherches en mars 2023, mais n’a adressé une lettre aux autorités burkinabè que le 22 décembre 2025 — moins de quatre mois avant la publication. Trois ans de travail à charge, un délai de réponse symbolique, et le refus souverain d’Ouagadougou de répondre à une procédure truquée, immédiatement instrumentalisé comme preuve supplémentaire d’opacité. Ce n’est pas un droit de réponse. C’est un piège procédural.

Sur le fond, la méthodologie du rapport revèle une falsification morale délibérée. Vingt commandants burkinabè — des officiers qui défendent leur pays au péril de leur vie — sont listés nominativement dans la table des matières, offerts en cible à l’ennemi. Aucun nom de dirigeant djihadiste n’y figure — alors même que l’un des contributeurs avérés du rapport est en contact documenté avec ces mêmes djihadistes. Mettre sur un pied d’égalité un État souverain qui mène une guerre imposée contre des groupements terroristes affiliés à Al-Qaïda — posant des engins explosifs, massacrant des populations civiles, interdisant les écoles — et traiter les deux parties comme s’il s’agissait d’un conflit symétrique : ce n’est pas de la neutralité, c’est une manipulation politique. Ce constat est partagé bien au-delà du Sahel : Robert Bernstein, fondateur même de HRW, publiait déjà en 2009 une tribune dans le New York Times pour condamner publiquement l’organisation, estimant qu’elle avait abandonné sa mission originelle au profit de rapports politiquement orientés.

In fine, ce rapport fonctionne comme une arme à spectre large, simultanément déployée sur les terrains juridique, financier, diplomatique, médiatique et psychologique. Il vise l’asphyxie financière du Burkina Faso en influençant les agences de notation et les bailleurs de fonds, fournit à France 24, RFI, Reuters et Le Monde une base présentée comme rigoureuse pour diffuser un narratif hostile, et offre aux puissances occidentales le prétexte humanitaire pour imposer sanctions et conditionnements. C’est la sophistication ultime du soft power : faire faire la guerre par des organisations qui prétendent combattre la guerre. Sa force réside précisément dans son apparence de neutralité — le label ONG indépendante lui confère une légitimité qu’un communiqué officiel des gouvernements américain ou français n’aurait jamais.

En substance

Face au rapport scandaleux de HRW, la démarche du gouvernement burkinabè s’inscrit dans une logique de souveraineté assumée. En refusant de cautionner une procédure dont les biais, les conflits d’intérêts et les sources compromises sont désormais documentés, Ouagadougou affirme sa pleine souveraineté et dénonce l’instrumentalisation du droit international. Le retrait annoncé de la CPI, le refus d’un droit de réponse piège, la mise en lumière des réseaux financiers et politiques qui sous-tendent ce rapport : autant d’actes politiques cohérents d’un État qui a choisi de nommer clairement ce qui se joue. Ce n’est pas une guerre contre les droits humains. C’est une résistance à l’utilisation des droits humains comme arme de déstabilisation — une distinction que l’Alliance des États du Sahel entend porter, ensemble, devant l’opinion africaine et internationale.

Source : Analyse géopolitique de Nathalie Yamb, militante panafricaniste, livrée le 9 avril 2026 — portant sur l’origine et les missions de HRW, les compromissions des auteurs du dernier rapport sur le Burkina Faso, ainsi que les effets recherchés sur la scène internationale par la publication de ce torchon.

J’aime ça : J’aime chargement…

Similaire