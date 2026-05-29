Accueil Télévision Journaux Télévisés JT de 19H du 29 mai 2026 TélévisionJournaux Télévisés JT de 19H du 29 mai 2026 Par RTBMULTIMEDIA - 29 mai 2026 192 0 Facebook Twitter WhatsApp Partager : Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X J’aime ça :J’aime Chargement… Similaire En savoir plus sur Radiodiffusion Télévision du Burkina Subscribe to get the latest posts sent to your email. Saisissez votre adresse e-mail… Abonnez-vous ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR Actu Sports du 29 mai 2026 JT de 20H du 29 mai 2026 Les jardins scolaires EDEL, une initiative portée par l’ASSOCIATION EDEL et IAMGOLD ESSAKANE SA Finale Coupe du Faso Dames : Etincelles du Faso vs USFA (2e mi-temps) Finale Coupe du Faso Dames : Etincelles du Faso vs USFA (1ere mi-temps) JT de 13h du 29 mai 2026