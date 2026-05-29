Accueil Sports Football Finale Coupe du Faso Dames : Etincelles du Faso vs USFA (1ere... SportsFootballTélévision Finale Coupe du Faso Dames : Etincelles du Faso vs USFA (1ere mi-temps) Par RTBMULTIMEDIA - 29 mai 2026 128 0 Facebook Twitter WhatsApp Partager : Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X J’aime ça :J’aime Chargement… Similaire En savoir plus sur Radiodiffusion Télévision du Burkina Subscribe to get the latest posts sent to your email. Saisissez votre adresse e-mail… Abonnez-vous ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR Les jardins scolaires EDEL, une initiative portée par l’ASSOCIATION ED et IAMGOLD ESSAKANE SA. Finale Coupe du Faso Dames : Etincelles du Faso vs USFA (2e mi-temps) JT de 13h du 29 mai 2026 JT de 20H du 28 mai 2026 JT de 19H du 28 mai 2026 JT de 13H du 28 mai 2026