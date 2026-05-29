Accueil Infos Les jardins scolaires EDEL, une initiative portée par l’ASSOCIATION EDEL et IAMGOLD... InfosTélévision Les jardins scolaires EDEL, une initiative portée par l’ASSOCIATION EDEL et IAMGOLD ESSAKANE SA Par RTB - 29 mai 2026 208 0 Facebook Twitter WhatsApp Partager : Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X J’aime ça :J’aime Chargement… Similaire En savoir plus sur Radiodiffusion Télévision du Burkina Subscribe to get the latest posts sent to your email. Saisissez votre adresse e-mail… Abonnez-vous ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR Actu Sports du 29 mai 2026 JT de 20H du 29 mai 2026 Compte rendu du Conseil des ministres du 29 mai 2026 JT de 19H du 29 mai 2026 Finale Coupe du Faso Dames : Etincelles du Faso vs USFA (2e mi-temps) Finale Coupe du Faso Dames : Etincelles du Faso vs USFA (1ere mi-temps)