Accueil Infos Conseil des Ministres Compte rendu du conseil des ministres du 21 mai 2026 InfosConseil des Ministres Compte rendu du conseil des ministres du 21 mai 2026 Par RTB - 21 mai 2026 319 0 Facebook Twitter WhatsApp En cours de chargement… Cela prend trop de temps ? Recharger le document | Ouvrir dans un nouvel onglet Télécharger [389.35 KB] Partager : Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X J’aime ça :J’aime Chargement… Similaire En savoir plus sur Radiodiffusion Télévision du Burkina Subscribe to get the latest posts sent to your email. Saisissez votre adresse e-mail… Abonnez-vous ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR JT de 20H du 21 mai 2026 JT de 19H du 21 mai 2026 JT de 13H du 21 mai 2026 JT de 20H du 20 mai 2026 JT de 13H du 20 mai 2026 JT de 20H du 19 mai 2026