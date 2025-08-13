Coris Assurances SA invite les victimes d’accidents de la circulation routière cite es dans la présente publication, leurs ayants droit et toutes personnes qui les reconnaîtraient, a prendre attache avec sa Direction des Indemnisations sis a son siege sur l’avenue Kwame N’Krumah pour les procédures d’instructions de leurs dossiers.

Elle tient a rappeler que conforme ment aux dispositions de l’article 256 du code CIMA « Les actions en responsabilité civile extracontractuelle, auxquelles le présent Code est applicable, se prescrivent par un délai maximum de cinq ans à compter de l’accident.

La prescription est portée à dix (10) ans dans les cas d’accident corporel avec une

durée de consolidation longue ou lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du

de cujus… »

NB : La présente publication est faite par année de survenance

Contacts utiles :25 33 23 30 / 25 48 17 82

Voici la liste :

En cours de chargement… Télécharger [874.45 KB]

J’aime ça : J’aime chargement…