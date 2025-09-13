Accueil Télévision Journaux Télévisés JT de 20h du 13 septembre 2025 TélévisionJournaux Télévisés JT de 20h du 13 septembre 2025 Par RTBMULTIMEDIA - 13 septembre 2025 537 0 Facebook Twitter WhatsApp Partager : Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X J’aime ça :J’aime chargement… Similaire ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR Débat de presse du 14 septembre 2025 Faso Academy 2025 : Phase éliminatoire de la région de Oubri à Ziniaré JT de 13h du 13 septembre 2025 Actu Sports du 12 septembre 2025 JT de 20H du 12 septembre 2025 JT de 13h du 12 septembre 2025 Laisser un commentaireAnnuler la réponse. Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.