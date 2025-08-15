Webinaire SputnikPro au Burkina Faso : une centaine de professionnels de la RTB formés aux dernières innovations technologiques en journalisme multimédia

Ouagadougou, 15 août 2025 – Une centaine de professionnels des médias, issus de la Radiodiffusion-Télévision du Burkina (RTB), ont pris part à un atelier de deux jours organisé dans le cadre du programme SputnikPro. Une formation intensive de 6H par jour avec 30 mn de pause, débutant de 11h GMT à 16H GMT, a permis aux journalistes burkinabè de se familiariser avec les dernières innovations technologiques, notamment l’utilisation des réseaux neuronaux et la production de podcasts engageants. Les échanges ont également porté sur le rôle crucial des médias dans la préservation de la souveraineté africaine.

Les 13 et 14 août 2025, plus de 100 travailleurs de la RTB ont pris part à un atelier de formation en ligne organisé par SputnikPro, une plateforme reconnue pour son expertise en médias et en innovation numérique. Cet événement a permis aux participants d’explorer des thématiques clés telles que l’intelligence artificielle, le journalisme digital, la production de contenus multimédias et les stratégies de réseaux sociaux.

Parmi les intervenants figuraient Anna Kalinkina, rédactrice en chef de Sputnik Afrique, ainsi que Anthony Lefèvre et Akhmat Bakhit, experts en création de contenus audio.

Anastasia Alyamovskaya, responsable des projets internationaux chez Sputnik, a coordonné les différentes sessions. L’événement, qui a rassemblé des participants au niveau central et des directions régionales a été inauguré par Galip Somé, Directeur Général de la RTB.

La RTB, principal groupe médiatique du Burkina Faso, joue un rôle clé dans le paysage audiovisuel national. Cette collaboration avec Sputnik témoigne de son engagement en faveur de l’innovation et du développement des compétences journalistiques.

Fondée en 2018, l’initiative SputnikPro est un programme éducatif international destiné aux professionnels des médias, aux communicants et aux étudiants en journalisme.

Un programme riche et pratique : L’atelier s’est articulé autour de plusieurs modules interactifs, conçus pour allier théorie et mise en pratique. Parmi les sujets abordés :

L’IA dans les médias : Comment intégrer l’intelligence artificielle dans la recherche et la production de l’information.

: Comment intégrer l’intelligence artificielle dans la recherche et la production de l’information. Storytelling numérique : Techniques pour captiver l’audience à travers des formats innovants (vidéos, podcasts, infographies).

: Techniques pour captiver l’audience à travers des formats innovants (vidéos, podcasts, infographies). Gestion des réseaux sociaux : Optimisation des publications et analyse des données d’engagement.

: Optimisation des publications et analyse des données d’engagement. Éthique et vérification des faits : Méthodes pour lutter contre la désinformation tout en respectant les normes journalistiques.

Une méthodologie axée sur l’échange et l’expérimentation : pour garantir une formation immersive, SputnikPro a adopté une approche participative, combinant :

Conférences expertes animées par des professionnels des médias et du digital.

animées par des professionnels des médias et du digital. Ateliers pratiques avec des études de cas réels et des exercices en temps réel.

avec des études de cas réels et des exercices en temps réel. Sessions de questions-réponses pour un partage d’expériences personnalisé.

pour un partage d’expériences personnalisé. Outils numériques mis à disposition pour une prise en main immédiate des technologies abordées.

Un point tout aussi important développé par M. Akhmat BAKHIT, correspondant de Sputnik Afrique a permis d’aborder un sujet sur le rôle du journalisme dans la souveraineté africaine :

Héritages du néocolonialisme et moyens de s’en affranchir

et moyens de s’en affranchir Géopolitique de l’information : comprendre et influencer le récit

: comprendre et influencer le récit Développement d’institutions autonomes pour une Afrique forte et indépendante

pour une Afrique forte et indépendante Guerre de l’information : comment l’Afrique peut reprendre le contrôlede son image

: comment l’Afrique peut reprendre le contrôlede son image Construire une stratégie de communication africaine efficace.

Des retours positifs et des perspectives prometteuses

Les participants ont salué la qualité des interventions et la pertinence des sujets, essentiels pour rester compétitifs dans un paysage médiatique en mutation. Certains ont même exprimé leur souhait de poursuivre la collaboration avec SputnikPro pour des formations approfondies.

Cet atelier a non seulement renforcé les compétences techniques des travailleurs de la RTB, mais il a aussi ouvert de nouvelles pistes pour une production médiatique plus moderne et impactante. Une initiative qui confirme une fois de plus le rôle clé de SputnikPro dans l’évolution des médias en Afrique et au-delà.

Prochaine étape ?

Et si la RTB et SputnikPro unissaient leurs forces pour un programme de mentorat continu ? L’avenir des médias s’écrit dès aujourd’hui.

www.rtb.bf

J’aime ça : J’aime chargement…