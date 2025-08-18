La dépouille mortelle de Alain Christophe Traoré, alias Alino Faso, est arrivé cet après-midi à l’Aéroport International de Ouagadougou, ce lundi 18 août 2025, à bord de l’Airbus XT-MBH. Accompagné par sa veuve, ses enfants et ses parents, le corps a été accueilli par le Procureur du Faso et quelques membres du gouvernement.

C’est peu avant 14 heures que le cercueil de Alain Christophe TRAORE, alias Alino Faso, a foulé le sol de l’Aéroport International de Ouagadougou, ce lundi 18 août 2025. La dépouille mortelle de l’illustre disparu a d’abord été accueillie par le Procureur du Faso, près le Tribunal de Grande Instance Ouaga 1, Blaise Bazié, qui a procédé aux constatations d’usage, avant sa descente de l’Airbus XT-MBH.

Le ministre d’État chargé de l’Administration territoriale, Émile Zerbo, le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, le ministre de la Communication, Gilbert Pingdwendé Ouédraogo, ainsi que le Directeur de cabinet du Premier ministre, Mamadou Dembélé, se sont inclinés, devant la dépouille de l’homme que tout le Faso pleure.

L’émotion était vive après la sortie du cercueil du tarmac de l’Aéroport International de Ouagadougou où attendaient parents, amis, acteurs du monde de la culture et sympathisants. Tous, par leur présence ont rendu hommage à ce grand homme qui était un humaniste hors pair.

Homme de culture, il était connu pour ses œuvres caritatives envers les malades et démunis.

En rappel, Alino Faso a été arraché à l’affection de sa famille et du peuple burkinabé le 24 juillet dernier alors qu’il était retenu par la justice ivoirienne depuis 6 mois. Selon le communiqué du Procureur de la République près le Tribunal de première instance d’Abidjan, publié le 27 juillet, Alino Faso avait été retrouvé pendu, dans sa cellule, à l’École de gendarmerie d’Abidjan, où il était détenu. Cette thèse du suicide, a toutefois été réfutée par le gouvernement burkinabè qui a exigé le rapatriement du corps et la justice.

Les autorités burkinabè rassurent que « la mort d’Alino Faso ne restera pas impunie » et que toute la lumière sera faite sur cette affaire.

Mariam MAIGA

