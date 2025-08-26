Construction du Centre médical communal de Pô et de l’amphithéâtre de Manga : sur injonction, les entreprises accélèrent les travaux

(Ouagadougou, 24 août 2025).

Le Ministre Directeur de Cabinet du Président du Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH a effectué les 23 et 24 août derniers, une visite des chantiers de construction d’un centre médical communal à l’infirmerie de la garnison du camp Thomas-Sankara de Pô et d’un amphithéâtre de 500 places, à l’université de Manga pour constater l’évolution des travaux.

Trois semaines après sa première visite au cours de laquelle il avait noté un retard abyssal dans la réalisation de ces deux infrastructures importantes pour la région du Nazinon et mis en garde les entreprises, le Ministre Directeur de Cabinet est de retour sur les lieux, comme promis.

A Pô, le bâtiment qui n’était qu’au niveau des fondations est maintenant visible. L’entreprise responsable de la construction ayant mis les bouchées doubles pour mieux avancer avant le retour annoncé.



« Nous avons vu une nouvelle dynamique de travail. Nous avons constaté un nouveau programme de travail, de nouveaux aménagements en ce qui concerne l’emploi du temps, beaucoup plus de coordination entre l’entreprise en charge des travaux et celle en charge du suivi», souligne le Ministre Directeur de Cabinet, satisfait de l’évolution constatée et confiant pour la suite.

Les instructions données par le Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH ont été suivies par les entreprises. Ce qui a permis la réalisation de certaines structures telles que le forage, les travaux de maçonnerie qui étaient absents lors de la première visite.

Et le bureau de contrôle rassure de la qualité des travaux en cours de réalisation. « La mise en œuvre respecte les normes. Sur ce point il n’y a pas à s’inquiéter », tant au niveau des matériaux que sur le plan architectural, indique Mahamoudou BADINI, architecte au Bureau de contrôle.

Par contre à Manga, le Ministre Directeur de Cabinet n’est pas tout à fait satisfait des travaux de construction de l’amphithéâtre. La dynamique de travail demandée lors de sa première visite n’a pas été engagée et le travail n’a pas non plus connu une avancée significative.



« Nous avons vu que des choses ont changé. Malheureusement, il y a des recommandations qui n’ont pas encore été prises en compte », souligne le Ministre Directeur de Cabinet.

Le Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH a, une fois plus, enjoint les entreprises à prendre des engagements pour une meilleure organisation du travail notamment le contrôle de la qualité des travaux et l’évaluation des délais et à respecter les engagements contractuels.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso

