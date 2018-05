L’Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles (INERA) organise, à son sein sis à Gounghin du 31 mai au 03 juin 2018, la 9ème édition de la foire aux semences de variétés améliorées de plantes. Cette édition se tient sous le haut patronage de SEM le Premier ministre, la présidence du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation et les parrainages des ministres en charge de l’agriculture et du commerce.

La manifestation de la 9ème édition de la foire aux semences de variétés améliorées de plantes de l’INERA se tiendra sous le thème : « contribution des semences de légumineuses à la création d’emplois et la sécurité alimentaire et nutritionnelle ». Elle vise à promouvoir les semences de variétés améliorées de plantes par l’information, la sensibilisation des principaux acteurs, pour une intensification durable de la production agricole au Burkina Faso.

La manifestation verra la participation d’une quarantaine d’exposants issus des différentes stations de recherches de l’INERA pour les expositions-vente. A cet effet plusieurs variétés de semences améliorées de bases et de pré-bases et de variétés de plantes améliorées seront disponibles.

En marge de la célébration, un panel sera organisé autour de trois communications. Il s’agit de la communication sur la contribution des légumineuses à la sécurité alimentaire, de la communication liée à la contribution des légumineuses à la nutrition et de la communication sur la contribution des semences des légumineuses à la création d’emplois pour les femmes et les jeunes.

