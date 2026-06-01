Accueil Télévision Journaux Télévisés JT de 20h du 1er juin 2026 TélévisionJournaux Télévisés JT de 20h du 1er juin 2026 Par RTBMULTIMEDIA - 1 juin 2026 244 0 Facebook Twitter WhatsApp Partager : Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X J’aime ça :J’aime Chargement… Similaire En savoir plus sur Radiodiffusion Télévision du Burkina Subscribe to get the latest posts sent to your email. Saisissez votre adresse e-mail… Abonnez-vous ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR JT de 19h du 1er juin 2026 JT de 13H du 1er juin 2026 52′ sur la RTB/ Sébba-Solhan: « Quand la terre fait sa résistance » JT de 20H du 31 mai 2026 Finale Coupe du Faso : Vitesse FC vs Sporting FC JT de 13h du 31 mai 2026