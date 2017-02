La Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB) cherche une nouvelle stratégie de mobilisation des recettes. C’est en cela qu’elle pourra renforcer son autonomie financière et mieux accomplir sa mission de service public. Pour cela un plan stratégique de la RTB a été élaboré. Et les premiers responsables de cette entreprise sont réunis à Koudougou ce 14 février 2017 pour examiner et valider ce plan.



