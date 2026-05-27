Accueil Infos JT de 20H du 27 mai 2026 InfosTélévisionJournaux TélévisésPolitique JT de 20H du 27 mai 2026 Par RTBMULTIMEDIA - 27 mai 2026 304 0 Facebook Twitter WhatsApp Partager : Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X J’aime ça :J’aime Chargement… Similaire En savoir plus sur Radiodiffusion Télévision du Burkina Subscribe to get the latest posts sent to your email. Saisissez votre adresse e-mail… Abonnez-vous ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR « Education d’Aujourd’hui » du 27 mai 2026 planche sur « Menstruations et assiduité scolaire : lever les barrières à l’éducation des jeunes filles » JT de 19H du 27 mai 2026 JT de 13H du 27 mai 2026 JT de 20H du 26 mai 2026 JT de 19H du 26 mai 2026 JT de 13H du 26 mai 2026