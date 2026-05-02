Accueil Télévision Journaux Télévisés JT de 20H du 02 mai 2026 TélévisionJournaux Télévisés JT de 20H du 02 mai 2026 Par RTBMULTIMEDIA - 2 mai 2026 248 0 Facebook Twitter WhatsApp Partager : Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X J’aime ça :J’aime chargement… Similaire En savoir plus sur Radiodiffusion Télévision du Burkina Subscribe to get the latest posts sent to your email. Saisissez votre adresse e-mail… Abonnez-vous ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR Cérémonie de clôture de la SNC Bobo 2026 JT de 13H du 02 mai 2026 Actu Sports du 1er mai 2026 JT de 20H du 1er mai 2026 JT de 19H du 1er mai 2026 JT de 13H du 1er mai 2026