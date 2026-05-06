Accueil Infos JT de 20H du 06 mai 2026 InfosTélévisionJournaux Télévisés JT de 20H du 06 mai 2026 Par RTBMULTIMEDIA - 6 mai 2026 144 0 Facebook Twitter WhatsApp Partager : Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X J’aime ça :J’aime chargement… Similaire En savoir plus sur Radiodiffusion Télévision du Burkina Subscribe to get the latest posts sent to your email. Saisissez votre adresse e-mail… Abonnez-vous ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR JT de 19H du 06 mai 2026 Cérémonie officielle de lancement de l’opération Diaspora Bond. JT de 19H du 05 mai 2026 JT de 13H du 05 mai 2026 Intégral Foot du 04 mai 2026 JT de 20H du 04 mai 2026