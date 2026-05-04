Accueil Télévision Journaux Télévisés JT de 19H du 04 mai 2026 TélévisionJournaux Télévisés JT de 19H du 04 mai 2026 Par RTBMULTIMEDIA - 4 mai 2026 96 0 Facebook Twitter WhatsApp Partager : Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X J’aime ça :J’aime chargement… Similaire En savoir plus sur Radiodiffusion Télévision du Burkina Subscribe to get the latest posts sent to your email. Saisissez votre adresse e-mail… Abonnez-vous ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR JT de 13H du 04 mai 2026 Questions majeures du 3 mai 2026 : Mali, résistance héroïque face à l’agression impérialiste JT de 20H du 3 mai 2026 JT de 20H du 02 mai 2026 Cérémonie de clôture de la SNC Bobo 2026 JT de 13H du 02 mai 2026