Accueil Infos JT de 19H du 05 mai 2026 InfosTélévisionJournaux TélévisésPolitique JT de 19H du 05 mai 2026 Par RTBMULTIMEDIA - 5 mai 2026 116 0 Facebook Twitter WhatsApp Partager : Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X J’aime ça :J’aime chargement… Similaire En savoir plus sur Radiodiffusion Télévision du Burkina Subscribe to get the latest posts sent to your email. Saisissez votre adresse e-mail… Abonnez-vous ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR JT de 13H du 05 mai 2026 Intégral Foot du 04 mai 2026 JT de 20H du 04 mai 2026 JT de 19H du 04 mai 2026 JT de 13H du 04 mai 2026 Questions majeures du 3 mai 2026 : Mali, résistance héroïque face à l’agression impérialiste