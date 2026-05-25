Accueil Télévision Journaux Télévisés JT de 19H du 25 mai 2026 TélévisionJournaux Télévisés JT de 19H du 25 mai 2026 Par RTBMULTIMEDIA - 25 mai 2026 282 0 Facebook Twitter WhatsApp Partager : Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X J’aime ça :J’aime Chargement… Similaire En savoir plus sur Radiodiffusion Télévision du Burkina Subscribe to get the latest posts sent to your email. Saisissez votre adresse e-mail… Abonnez-vous ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR Intégral Foot du 25 mai 2026 JT de 20H du 25 mai 2026 JT de 13H du 25 mai 2026 Questions majeures de ce 24 mai 2026 traite de la « Prolifération des discours de haine sur les réseaux sociaux : une menace sur... JT de 20H du 24 mai 2026 JT de 13H du 24 mai 2026